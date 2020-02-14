Сенаторы США от разных партий приехали к Зеленскому выразить двухпартийную поддержку Украине

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий, члены подкомитета Сената США по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили в двухпартийной поддержке Украины, несмотря на внутриполитические разногласия в США в связи с делом об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы приехали сюда, чтобы продемонстрировать нашу поддержку храброму народу Украины и также поддержку той борьбе, которую президент Зеленский ведет с коррупцией, и утверждает, что хочет преодолеть коррупцию», — сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон на брифинге в пятницу возле здания Офиса президента Украины после встречи трех американских сенаторов с Владимиром Зеленским.
В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи указал, что США только что прошли «довольно непростой момент» в американской политике, и приехавшие сенаторы по-разному голосовали по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, но они вместе приехали в Украину.
«Потому что у нас нет разногласий в отношении политики поддержки Украины, поддержки ее обороны и осуществления реформ», — заявил он.
Мерфи уверен, что Зеленский не хотел и не хочет быть вовлеченным во внутреннюю политику США.
«Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы вопрос и дело импичмента остались позади, и мы вместе, и республиканцы, и демократы, двигались вперед в деле поддержки Украины», — отметил он.
Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо подчеркнул, что он и его коллегии приехали выразить поддержку украинскому народу и президенту Зеленскому.
«Отношения между Украиной и США являются очень важными для народов двух стран, и мы здесь для того, чтобы укреплять эти отношения», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016