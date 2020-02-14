Сенаторы США от разных партий приехали к Зеленскому выразить двухпартийную поддержку Украине

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий, члены подкомитета Сената США по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили в двухпартийной поддержке Украины, несмотря на внутриполитические разногласия в США в связи с делом об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы приехали сюда, чтобы продемонстрировать нашу поддержку храброму народу Украины и также поддержку той борьбе, которую президент Зеленский ведет с коррупцией, и утверждает, что хочет преодолеть коррупцию», — сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон на брифинге в пятницу возле здания Офиса президента Украины после встречи трех американских сенаторов с Владимиром Зеленским.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи указал, что США только что прошли «довольно непростой момент» в американской политике, и приехавшие сенаторы по-разному голосовали по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, но они вместе приехали в Украину.

«Потому что у нас нет разногласий в отношении политики поддержки Украины, поддержки ее обороны и осуществления реформ», — заявил он.

Мерфи уверен, что Зеленский не хотел и не хочет быть вовлеченным во внутреннюю политику США.

«Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы вопрос и дело импичмента остались позади, и мы вместе, и республиканцы, и демократы, двигались вперед в деле поддержки Украины», — отметил он.

Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо подчеркнул, что он и его коллегии приехали выразить поддержку украинскому народу и президенту Зеленскому.

«Отношения между Украиной и США являются очень важными для народов двух стран, и мы здесь для того, чтобы укреплять эти отношения», — сказал он.