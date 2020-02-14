Милованов попытался объяснить существенное замедление роста экономики в IV квартале

Министр развития экономики, трговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года снижением объемов производства промышленности и нетипичными сроками сбора урожая.

«Причин несколько. Не совсем типичные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объемов выпуска промышленности в четвертом квартале», — написал Милованов в Facebook в пятницу.

Последнее произошло из-за негативных тенденций на внешних рынках, протекционистских мерах в торговле со стороны США, проблем с логистикой и теплых погодных условий, пояснил он.

«В прошлом году промышленные предприятия массово проводили модернизацию», — добавил министр.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем — 4,1%, во втором — 4,6% и в первом — 2,5%.