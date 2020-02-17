Кабмин ожидает приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

Основной приток инвестиций в ближайшие годы будет сфокусирован в аграрной отрасли, IT, инфраструктуре, энергетике, химической промышленности, фармацевтике и частично космической отрасли и пищевой промышленности, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
«Эти отрасли я бы выделил как отрасли, куда мы ожидаем приход инвестиций», — сказал он в ходе презентации экономической стратегии в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
По каждой отрасли ожидается приток инвестиций от $5 млрд до $10 млрд, тогда как в целом стратегия построена на ожиданиях прироста ВВП на 40% до 2024 года и прироста прямых иностранных инвестиций до $50 млрд за пять лет.
«Другой вопрос — откуда эти инвестиции придут. Сейчас деньги есть в Азии на Ближнем Востоке, у глобальных пенсионных фондов, если удастся их привлечь», — отметил Милованов.
Он указал, что изношенность основных средств в Украине достигает 60%, тогда как в Словакии — 35%, Беларуси — 38,8%, Молдове — 42,9%.
По его словам, основная идея экономической стратегии — в создании рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал — образование, здравоохранение и создание рынка труда, а также инвестиции в технологии.
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