Кабмин ожидает приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармкацевтику

Основной приток инвестиций в ближайшие годы будет сфокусирован в аграрной отрасли, IT, инфраструктуре, энергетике, химической промышленности, фармацевтике и частично космической отрасли и пищевой промышленности, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Эти отрасли я бы выделил как отрасли, куда мы ожидаем приход инвестиций», — сказал он в ходе презентации экономической стратегии в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

По каждой отрасли ожидается приток инвестиций от $5 млрд до $10 млрд, тогда как в целом стратегия построена на ожиданиях прироста ВВП на 40% до 2024 года и прироста прямых иностранных инвестиций до $50 млрд за пять лет.

«Другой вопрос — откуда эти инвестиции придут. Сейчас деньги есть в Азии на Ближнем Востоке, у глобальных пенсионных фондов, если удастся их привлечь», — отметил Милованов.

Он указал, что изношенность основных средств в Украине достигает 60%, тогда как в Словакии — 35%, Беларуси — 38,8%, Молдове — 42,9%.

По его словам, основная идея экономической стратегии — в создании рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал — образование, здравоохранение и создание рынка труда, а также инвестиции в технологии.