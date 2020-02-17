Менеджер Приватбанка возглавил платежный департамент НБУ

Член правления Приватбанка Алексей Шабан с 17 февраля возглавил Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что Шабан проработал более 24 лет в Приватбанке, с 2018 года — был членом правления банка по вопросам розничного бизнеса.
По словам заместителя главы НБУ Сергея Холода, одним из приоритетов для НБУ в рамках выполнения целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года является финансовая инклюзия — речь идет о повышении доступности и уровня пользования финансовыми услугами в Украине.
«Политика Национального банка в этом направлении направлена на внедрение инновационных инструментов безналичных расчетов и гармонизации правил игры на украинском платежном рынке с европейскими и мировыми. В то же время платежные сервисы обязательно должны быть максимально клиентоориентированными, а доступ граждан к ним — простым и удобным», — сказал Холод.
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