В Киев едут эксперты МВФ

Группа экспертов МВФ приедет в Киев для проведения технических консультаций.
Об этом сообщили в Представительстве МВФ в Украине.
«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических консультация по поводу политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности», — заявил в Киеве постоянный представитель Международного валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.
Напомним, что 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой реформы в Украине и реализацию программы финансирования в $5,5 млрд.
18 января руководитель МВФ сказала, что для запуска новой программы расширенного финансирования Киев должен выполнить предварительно установленные условия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016