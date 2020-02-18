В Киев едут эксперты МВФ

Группа экспертов МВФ приедет в Киев для проведения технических консультаций.

Об этом сообщили в Представительстве МВФ в Украине.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических консультация по поводу политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности», — заявил в Киеве постоянный представитель Международного валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Напомним, что 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой реформы в Украине и реализацию программы финансирования в $5,5 млрд.

18 января руководитель МВФ сказала, что для запуска новой программы расширенного финансирования Киев должен выполнить предварительно установленные условия.