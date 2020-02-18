Войти
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
мирный процесс
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе
официально
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В США обанкротились бойскауты на фоне судов о сексуальных домогательствах

247
В США обанкротились бойскауты на фоне судов о сексуальных домогательствах

Организация «Бойскауты Америки» (The Boy Scouts of America) начала процедуру банкротства на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении организации.

В нем сказано, что инициирование процедуры банкротства связано со стремлением организации «выплатить компенсации всем тем, кто в прежние годы пострадал от домогательств, а также желанием продолжить осуществлять свою деятельность». Как отметила ранее газета The Wall Street Journal, обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит «Бойскаутам Америки» сохранить активы местных отделений.

За последние годы против организации было подано около 300 исков с обвинениями в сексуальных домогательствах, что привело к сокращению числа ее членов и снижению доходов.

Читайте также: Богатейший человек мира дал $10 млрд на спасение Земли

Организация «Бойскауты Америки» многие годы считалась хранительницей традиционных американских ценностей, однако в 2014 году она отменила запрет на прием в свои ряды лиц, открыто признающихся в нетрадиционной ориентации. В 2017 году организация впервые допустила в свои ряды трансгендеров.

На сегодняшний день в организации «Бойскауты Америки» состоят около 2,4 млн человек. Еще около миллиона человек оказывают ей различное содействие.

США, домогательство, бойскауты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 18 февраля 2020
Понедельник, 17 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016