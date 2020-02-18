В США обанкротились бойскауты на фоне судов о сексуальных домогательствах

Организация «Бойскауты Америки» (The Boy Scouts of America) начала процедуру банкротства на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении организации.
В нем сказано, что инициирование процедуры банкротства связано со стремлением организации «выплатить компенсации всем тем, кто в прежние годы пострадал от домогательств, а также желанием продолжить осуществлять свою деятельность». Как отметила ранее газета The Wall Street Journal, обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит «Бойскаутам Америки» сохранить активы местных отделений.
За последние годы против организации было подано около 300 исков с обвинениями в сексуальных домогательствах, что привело к сокращению числа ее членов и снижению доходов.
Организация «Бойскауты Америки» многие годы считалась хранительницей традиционных американских ценностей, однако в 2014 году она отменила запрет на прием в свои ряды лиц, открыто признающихся в нетрадиционной ориентации. В 2017 году организация впервые допустила в свои ряды трансгендеров.
На сегодняшний день в организации «Бойскауты Америки» состоят около 2,4 млн человек. Еще около миллиона человек оказывают ей различное содействие.
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