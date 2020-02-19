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Boeing 737 МАХ проверят из-за посторонних предметов в баках

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Boeing 737 МАХ проверят из-за посторонних предметов в баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 самолетов модели 737 МАХ после того, как в топливных баках нескольких лайнеров были обнаружены посторонние предметы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о проверке, и внутренние распоряжения компании.

По данным издания, в баках были найдены фрагменты инструментов и тряпки, что могло создать угрозу безопасности во время эксплуатации самолета.

Вице-президент Boeing и руководитель программы 737 МАХ Марк Йенкс уже сообщил сотрудникам компании, что наличие посторонних предметов в топливных баках «абсолютно неприемлемо», утверждает агентство, ознакомившееся с письмом Йенкса. Компания проведет дополнительные проверки процесса сборки самолетов.

Как сообщает Bloomberg, посторонние предметы были найдены в уже готовых, но еще не поставленных покупателям лайнерах.

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Напомним, что Boeing приостановила производство 737 МАХ после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели: в октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии, в марте 2019 года — в Эфиопии. Все находящиеся на бортах погибли, суммарно это 346 человек. По мнению следователей, причиной крушений стали недостатки новой бортовой системы MCAS, которая должна была предотвратить сваливание самолета. После этого многие эксплуатанты отказались от использования модели 737 МАХ. Производство Boeing 737 МАХ было остановлено с января 2020 года. 21 января компания заявила, что не рассчитывает получить одобрение контролирующих органов на возобновление эксплуатации 737 МАХ до середины 2020 года.

В конце января Boeing сообщил о рекордных убытках в 2019 году из-за проблем с лайнером.

Boeing 737 MAX
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