Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal за «неправильное» освещение эпидемии

Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком «Китай — настоящий больной Азии» о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии.
По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции Wall Street Journal публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено. «Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал он.
Китай тааже выразил недовольство и решительный протест США из-за введения в отношении пяти государственных СМИ КНР более жестких правил на американской территории. Как заявил в среду официальный представитель МИД КНР, Китай оставляет за собой право принятия ответных мер.
«Мы выражаем сильное недовольство и решительный протест в отношении действий США», — сказал дипломат.
По его словам, «в течение длительного времени подразделения китайских СМИ в США придерживаются принципов объективности, беспристрастности, правдивости и точности в освещении новостей». «Американская сторона всегда выступала за свободу прессы, однако вмешательство в нормальную работу китайских СМИ со стороны США необоснованно и неприемлемо», — подчеркнул Гэн Шуан.
«Мы призываем США отказаться от своих идеологических предрассудков, отказаться от менталитета холодной войны и „игры с нулевой суммой“, прекратить необдуманные меры, подрывающие двустороннее доверие и сотрудничество, — указал официальный представитель ведомства. — Мы оставляем за собой право принять дальнейшие ответные меры».
18 февраля США ужесточили правила осуществления деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая — агентство Синьхуа, телеканал CGTN, Международное радио Китая, газета «Чжунго жибао» и компания Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты «Жэньминь жибао». В отношении пяти китайских СМИ в США «будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин» ввел против американских организаций в Китае. Так, им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду.
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