Украинцы уже не верят в перемены к лучшему

Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.
«25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019г так считали 57%, в декабре 2019г — 44%), 53% — что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17%, в декабре — 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения», — говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.
Также по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: в сентябре 2019г такие составляли 41%, в декабре — 28%, а по данным последнего опроса — 21%. Доля тех, считает, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, составляла соответственно 40%, 50% и 49%, не способна преодолеть — соответственно 6%, 11% и 15%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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