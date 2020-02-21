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Две трети украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку

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Две трети украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку

Уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тем, кто не доверяет, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.

«Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия — 34%, не поддерживают ˗ 51%. Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия — 29,5%, не поддерживают ˗ 52%», — - говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.

Доверяют же правительству 28% респондентов, не доверяют ˗ 64,5%, выражают доверие Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют ˗ 63%.

«Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ только 22%», — отмечают социологи.

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Также уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии «Слуга народа» доверяют правительству 65%, не доверяют ˗ 27%, среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа ˗ За жизнь» ˗ соответственно 11% и 88%, партии «Европейская солидарность» ˗ соответственно 8% и 89%, ВО «Батькивщина» ˗ соответственно 18,5% и 75%.

опрос, Алексей Гончарук
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