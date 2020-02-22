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Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк

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Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк

Бургасский окружной суд разрешил экстрадицию фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк гражданина Украины Алексея Левина и распорядился передать его компетентным органам своей страны, сообщает интернет-издание «Мост» со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Болгарии.

Левин и его адвокат, как отмечается, в сообщении, пытались задержать экстрадицию, в частности, они заявляли о плохих условиях содержания под стражей в Украине. Сам фигурант дела заявлял, что «в случае экстрадиции в Украину его поместят в секретную тюрьму, где к нему будут применены силовые методы о том, что в Украине его якобы поместят в секретную тюрьму, где применят силовые методы». Левин выражал полную готовность помочь украинским следователям из Болгарии, говорил, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность по всем обвинениям.

Однако прокурор Георгий Чинев указал на отсутствие оснований для отсрочки выдачи гражданина Украины. Судья Катя Георгиева отклонила доводы защиты как необоснованные.

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Левин может в течение 10 дней после этого решения подать апелляцию.

Алексей Левин был объявлен в розыск в январе минувшего года. 24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

Интернет-издание «Мост» основано Гандзюк в 2012 году.

Екатерина Гандзюк, Алексей Левин
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