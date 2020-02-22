У Зеленского ответили на слова Путина о «растаскивании» России и Украины

Предложение российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Киев имеют общий потенциал стать «глобальным конкурентом для Европы», вызвало резкий упрек со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Examiner.

Ранее Путин высказал мнение, что Россию и Украину намеренно «растаскивают» из-за опасений создания «глобального конкурента» в Европе. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал глава государства.

В офисе Зеленского американскому изданию заявили, что нынешнее взаимодействие Москвы с Киевом «не должно определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров». «Эти отношения должны быть основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру по обе стороны границы», — говорится в заявлении, поступившем в WE.

Власти Украины также отреагировали на слова Путина о создании отдельной Православной церкви. По словам президента России, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) была полностью независимой, а создание ПЦУ направлено на «разрушение единства Русской православной церкви» за счет «огромных конкурентных преимуществ», которыми Россия и Украина могли бы пользоваться вместе. Единственное, что объединяло русскую и украинскую церкви, было «духовное единство и упоминание патриарха Московского», добавил Путин. «Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — спросил он.

В Офисе президента ответили The Washington Examiner, что на Украине церковь и государство разделены, а «недавнее объединение Православной церкви было исключительно решением народа».