Коронавирус начал распостраняться по Италии

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCov в Италии достигло 283 человек, включая семь летальных исходов. Об этом во вторник на пресс-конференции объявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«Всего на территории Италии зарегистрировано 283 случая заражения, семь смертей, один человек излечился», — сказал Боррелли. Он уточнил, что больше всего заболевших в Ломбардии (212) человек, в Венето (38) и в Эмилии-Романье (23).
Боррелли добавил, что география заражения распространилась на Тоскану, где выявлено два случая во Флоренции и Пистойе, и на Сицилию, где была госпитализирована туристка из Ломбардии.
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