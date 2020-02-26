Коронавирус зафиксирован в еще одной европейской стране

Власти Северной Македонии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом на территории страны. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Венков Филипче.

«Тест пациента показал положительный результат. Это первая пациентка в Северной Македонии, тест которой на этот патоген оказался положительным», — цитирует министра агентство Reuters.

По его словам, женщина, заразившаяся вирусом, обратилась за медицинской помощью в среду. Недавно она приехала из Италии в Северную Македонию на минивэне. Другие пассажиры автомобиля также проверяются на коронавирус. Гражданство заболевшей не уточняется.