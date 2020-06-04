В Северной Македонии резко выросло число заболевших коронавирусом

В Северной Македонии в четверг ожидается рекордный рост числа заболевших COVID-19, за предыдущие сутки, по данным Минздрава, был выявлен 101 новый зараженный.
«За последние 24 часа зарегистрированы 120 новых больных коронавирусом. Это рекордное число выявленных за один день. До того с начала пандемии максимальное число зараженных за сутки составляло 107 человек 16 апреля», — сообщили несколько местных СМИ со ссылкой на медиков. Пресс-конференция Минздрава ожидается во второй половине дня.
Накануне правительство страны из-за усложнения эпидобстановки постановило ввести комендантский час на выходные в нескольких муниципалитетах. Крупнейшими из них являются города Куманово, Тетово и Штип. Запрет на движение граждан будет действовать с 21.00 четверга до 5.00 понедельника.
По данным македонского Минздрава на среду, в стране с начала пандемии выявлено всего 2 492 больных COVID-19, скончались 145 пациентов. В минувшую субботу президент Стево Пендаровски продлил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии в середине марта, еще на 14 суток.
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