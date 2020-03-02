Украинский консул прибыл к задержанному экс-командиру «Айдара»

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейское отделение, где находится задержанный экс-командир «Айдара» Сергей Мельничук.

Об этом 2 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами С.Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)», — отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук имеет возможность пользоваться своим телефоном.

Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.

Бывший командир батальона «Айдар» и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук ранее сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.

Экс-депутат сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.