Украинский консул прибыл к задержанному экс-командиру «Айдара»

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейское отделение, где находится задержанный экс-командир «Айдара» Сергей Мельничук.
Об этом 2 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами С.Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)», — отметил Погорельцев.
Он проинформировал, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук имеет возможность пользоваться своим телефоном.
Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.
На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.
Бывший командир батальона «Айдар» и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук ранее сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.
По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.
Экс-депутат сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016