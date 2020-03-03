Греческий суд освободил Мельничука из-под стражи

Экс-командира батальона «Айдар» и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции в воскресенье, суд освободил из-под стражи, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке.
«Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», — сказано в сообщении.
Напомним, что бывший командир батальона «Айдар» и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук ранее сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.
По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.
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