Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

Представитель Демократической партии США, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Питер Буттиджич решил снять свою кандидатуру на выборах президента. Об этом со ссылкой на его помощников по кампании сообщают CNBC и CNN. В начале февраля Буттиджич стал победителем первых кокусов (процесс определения единого кандидата на ноябрьских президентских выборах) в США, которые прошли в штате Айова.

Официальное заявление кандидат сделает в Саут-Бенде, куда сейчас направляется, уточнил CNBC помощник Буттиджича. По его словам, такое решение политик принял после победы бывшего вице-премьера США Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине. The New York Times обращает внимание, что Буттиджич снялся с гонки незадолго до так называемого супервторника — первого вторника марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах. Ожидалось, что он мог оставить позади и Байдена, и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Действующий президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что все голоса Буттиджича после супервторника пойдут в пользу «сонного» Байдена. «Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выводят Берни из игры. Никакого выдвижения опять!» — написал он.

По итогам первичных выборов в Южной Каролине, Байден получил поддержку 49,2% избирателей (к моменту подсчета 80% голосов). В тройку лидеров также вошли Сандер (19,5%) и миллиардер Том Стейер (11,5%), тогда как Буттиджич оказался только на четвертом месте, набрав 8% голосов.

После победы на кокусах в Айове бывший мэр Саут-Бенда занял второе место на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире. У Байдена, считавшегося фаворитом гонки, было лишь второе место в Неваде, тогда как лидером по общим победам оказался Сандерс (победил в Нью-Гэмпшире и Неваде).

Буттиджичу 38 лет, он был мэром Саут-Бенда с 2012 по 2020 год и является открытым геем.