В харьковском метро задержали мужчину с двумя боевыми гранатами

В Харькове на станции метро «Южный вокзал» сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили мужчину с рюкзаком, проходившего через турникеты.

«При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату Ф-1 и 1 гранату РГД-5 с запалами к ним», — сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Задержанный оказался жителем Кировоградской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Гранаты изъяты и направлены на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпасов. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.