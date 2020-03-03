СМИ назвали имя следующего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может в среду внести в Верховную Раду на пост премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля.

Об этом стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из источников во фракции «Слуга народа».

«По состоянию на вторник весьма высока вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, а Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмигаля», — сказал один из собеседников агентства.

В о же время он допустил вероятность того, что «Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру».

Источник агентства также отметил, что ранее рассматривался вариант назначения Шмыгаля исполняющим обязанности, однако от этого отказались, поскольку представления на назначение министров должны быть подписаны именно премьером.

Отметим, о назначении Шмыгаля также написал у себя в Телеграм депутат от СН Александр Дубинский. По его данным могут также сменить глав Минфина, МинАПК, Минпромышленности, Минрегиона и МОЗ.

Шмыгаль 4 февраля был назначен вице-премьером-министром развития громад и территорий. До этого с 2 августа возглавлял Ивано-Франковскую обладминистрацию.