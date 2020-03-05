В «Слуге народа» подобрали кандидатуру на должность «силового» вице-премьера

Идея о создании в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам обороны сохраняется.
Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает Укринформ.
На вопрос, будет ли должность вице-премьера по вопросам обороны в обновленном правительстве, Корниенко ответил:
«Да, эта идея сохраняется. Возможно, в ближайшее время будет сообщено о кандидатуре, которая уж точно есть», — сказал депутат.
Корниенко также подтвердил, что занять эту должность предлагали руководителю КБ «Луч» Олегу Коростелеву.
Напомним, что среду, 4 марта, парламент утвердил новый состав Кабинета министров Украины, который возглавил Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в правительстве может появиться новая должность вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу, которую займет руководитель КБ «Луч» Олег Коростелев, однако, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, Коростелев отказался от должности вице-премьера.
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