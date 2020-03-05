Зеленский не стал заступаться за генпрокурора Рябошапку

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководитель того или иного ведомства, в частности генеральный прокурор Руслан Рябошапка, не должен занимать свое место, если не демонстрирует реальных результатов своей работы.

«Я уверен, мне будут говорить: ай-я-яй, нельзя трогать генпрокурора. Хотя, вы знаете, мы с ним прошли долгий путь, и в ходе предвыборной кампании. Пусть там голосуют депутаты, как они хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата — не должен занимать место. И справедливо, когда ты сам об этом говоришь», — сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области, на которой также присутствовали послы стран G7.

Напомним, что на сегодня на 18-30 запланирована внеочередная сессия Верховной Рады, на которой депутаты планируют рассмотреть вопрос отставки генерального прокурора.