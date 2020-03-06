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Французы поверили в то, что Марин Ле Пен может стать президентом страны

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Французы поверили в то, что Марин Ле Пен может стать президентом страны

Большинство французов (56%) придерживаются мнения, что представитель правого «Национального объединения», в частности его лидер Марин Ле Пен, может победить на президентских выборах 2022 года и возглавить страну. Таковы результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного службой Kantar Sofres-onepoint по заказу газеты Le Monde и государственной радиостанции France Info.

В исследовании отмечается, что количество считающих возможным приход представителя «Национального объединения» к власти французов за прошедший с предыдущего опроса год увеличилось на 9%. При этом поддержка Ле Пен возросла на 15% — до уровня в 57% — среди лиц, традиционно симпатизирующих левым силам. Среди сторонников правоцентристкой партии «Республиканцы» этот показатель вырос на 9% и достиг отметки в 61%.

При этом среди обычно близких по взглядам к «Нацобъединению» французов поддержка выросла на 5% и достигла показателя в 89%. Симпатии к Ле Пен и ее организации возросли на 2% даже среди тех, кто обычно симпатизирует правящей партии «Республика на марше» — до 43%. Опрос показал, что в целом «Национальное объединение» начинает в меньшей степени восприниматься во Франции как партия, представляющая опасность для демократии. Число негативно относящихся к этой политической организации уменьшилось на 4% и составило 51%.

В то же время поддержка самих идей и политической ориентации «Национального объединения» среди французов не увеличилась — она остается на прежнем уровне в 26%, что ниже показателей, предшествующих президентским выборам 2017 года. Неоднозначным остается отношение к самому лидеру организации — Ле Пен. О том, что ее не хотят видеть президентом страны в 2022 году заявили 49% опрошенных, что на 4% меньше прежнего показателя. Количество сторонников ее прихода на высший пост в государстве выросло на 2% — до 35%.

Эксперты обращают внимание на то, что положительное отношение к образу Ле Пен до сих пор не вышло на уровни 2017 года. Так, «волевым политиком» ее считают 68%. В 2017 году этот показатель составлял 80%.

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О том, что она способна принимать правильные решения управляя страной, заявили 51% респондентов (-1%), тогда как в 2017 году таких французов было 69%. А в том, что Ле Пен понимает каждодневные проблемы французов, уверены лишь 39% (-6%), при том что в 2017 году этот показатель равнялся 49%. Лишь 22% (+3%) считают, что Ле Пен способна быть хорошим президентом. В 2019 году этот показатель равнялся 19%, а в 2017 году — 24%.

В канун приближающихся муниципальных выборов большинство французов заявили, что не хотели бы, чтобы их городом управлял мэр из состава «Национального объединения».

Франция, Марин Ле Пен
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