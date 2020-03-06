Зеленский попросил подавшегося в бега Жеваго «выйти на связь»

Президент Владимир Зеленский попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода передать владельцу предприятия Константину Жеваго просьбу выйти на связь.
Об этом он сообщил во время посещения Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ).
«Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из этих всех исков и судебных дел. Из того что мы сейчас слышим, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, что вы попросили, но могут быть проблемы», — заявил президент.
«Завод возвращает нам владельца, мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо», — добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«В принципе честно», — согласился Зеленский.
Напоминим, Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от «Блока Юлии Тимошенко» (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.
9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.
Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и Кредит».
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