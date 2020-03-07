Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой и рассказал о желании вешать

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свое президентство с лодкой, которая, несмотря на дыры, остается на плаву. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.
«Повсюду дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь заткнуть их. Вот так мы и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал он.
После этого журналист, беседовавший с президентом, отметил сходство его описания с тонущем кораблем, однако президент добавил: «Но мы же не тонем!»
Кроме того, Зеленский отметил, что если сыгранный им персонаж сериала «Слуга народа» Василий Голобородько приказал бы просто повесить или застрелить олигархов, тратящих во время конфликта в Донбассе большие деньги за границей, то на реальной должности президента он должен будет работать с ними и просить их финансировать госпроекты, а также вкладывать деньги именно в Украине.
«Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей. Хотя! Иногда действительно хочется. А знаете почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее», — сказал в шутку Зеленский.
По словам президента, прошлое правительство хоть и имело успехи и не было замечено в коррупции, однако «украинцам этого мало»: Кабмину требуются «новые мозги и сердца».
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