Зеленский хочет дать людям уверенность, что ЕС ждет Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцам необходимо видеть четкие европейские перспективы государства.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, опубликованном в субботу.

«Мы должны дать людям уверенность в том, что Европейский Союз ждет Украину».

«Люди действительно не верят в слова. Вернее, люди верят в слова только на протяжении какого-то времени. Затем они начинают искать действия», — отметил он.

По словам президента, канцлер Германии Ангела Меркель это понимает. Он также утверждает, что установил теплые отношения с Макроном, хотя и опасается недавних упоминаний президента Франции о необходимости более теплых отношений с Москвой.

Зеленский отметил, что из Украины было странным опытом наблюдать за Brexit.

«Это похоже на то, как группа людей за столом проводит хороший вечер вместе. Если кто-то не хочет сидеть за столом, он обязательно испортит вечеринку... А потом за дверью стоят люди, звонят в дверной звонок, стучат, и через глазок им говорят: „Да, вы можете присоединиться, но возвращайтесь в следующий раз!“ И они все еще стучатся снаружи, когда вечеринка окончена», — рассказал он.

Президент также отметил, что ему «тяжело слышать» о том, что его приглашение в Белый дом все еще готовится.

«Мне сказали, что оно готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча», — сказал он.