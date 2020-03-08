Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

Организация ссылается на правовое заключение института экономики и права Берлинского технического университета. «Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта», — говорится в нем.

Глава общества Саша Мюллер-Креннер заявил газете, что организация обратилась с просьбой о проверке в отделение горной инспекции города Штральзунд. В частности, экологов интересуют вопросы, в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается в России и как он воздействует на окружающую среду.

В компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG (акционер — российский «Газпром») газете заявили, что проект одобрили власти пяти стран «на основе всесторонних оценок воздействия на окружающую среду». В компании уверяют, что строительство ведется в соответствии национальными, международными и европейскими правовыми нормами. Представитель Nord Stream 2 AG добавил, что не видит причин для перепроверки выдачи разрешения на ведение работ.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. Разрешение на строительство выдали Россия, Германия, Финляндия, Швеция и Дания, через морские территории которых также будет идти газопровод.

Изначально запуск газопровода был запланирован на конец 2019 года. Проблемы с завершением строительства начались после того, как в оборонный бюджет США заложили санкции против компаний, участвующих в проекте. После этого швейцарский подрядчик Allseas, занимавшийся прокладкой труб для газопровода, заявил, что приостанавливает работы. «Газпром» в феврале сообщил, что теперь газопровод собираются ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.