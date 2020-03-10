В «Слуге народа» заговорили о новом внеочередном заседании Рады

Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает, что 17-20 марта может состояться внеочередное заседание Верховной Рады по кадровым вопросам в отношении правительства.

Об этом он сказал журналистам 10 марта после заседания «круглого стола» на тему «Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы», передает Укринформ.

«Если речь идет о кадровых назначениях, несмотря на необходимость усилить экономический блок, то, возможно, на следующей неделе будет внеочередное пленарное заседание. Но, возможно, туда войдут и другие насущные вопросы. Но пока что проведение этого заседания никто не инициировал. Его может инициировать или президент, или депутаты, но мы пока подписи не собираем, у нас нет такого понимания, у нас нет информации относительно кандидатуры, нет консенсуса в этом», — отметил Корниенко.

При этом он предположил, что «ясность» относительно возможности проведения внеочередного заседания Рады может быть внесено 13 марта. «Если объявлять внеочередное на среду (18 марта — ред.), то его в пятницу (13 марта — ред.) надо инициировать или нам, или Президенту, не позднее, чем за три дня, чтобы был порядок дня, и депутаты понимали, что происходит. Или тогда мы с понедельника переходим опять в четверг (депутаты могут 16 марта инициировать проведение процедуры внеочередного заседания на 19 марта, — ред.), или даже в пятницу», — уточнил Корниенко.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила Дениса Шмыгаля главой правительства. Также парламент тогда утвердил состав нового правительства, но четыре должности остались вакантными.