СМИ сообщают о прибытии Козака и Ермака в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.

«Козак и Ермак прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы», — сказал собеседник.

Как ожидается, в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.

В ходе встречи с Козаком, состоявшейся в Минске 1 марта, Ермак заявлял, что Украина надеется провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте.

В состав контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие представители непризнанных Донецкой и Луганской народной республик.