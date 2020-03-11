СМИ сообщают о прибытии Козака и Ермака в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.
«Козак и Ермак прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы», — сказал собеседник.
Как ожидается, в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.
В ходе встречи с Козаком, состоявшейся в Минске 1 марта, Ермак заявлял, что Украина надеется провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте.
В состав контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие представители непризнанных Донецкой и Луганской народной республик.
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