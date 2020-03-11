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В Киеве с 12 марта ограничат образовательный процесс, отменяются концерты, конференции, киносеансы

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В Киеве с 12 марта ограничат образовательный процесс, отменяются концерты, конференции, киносеансы

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, проведение массовых мероприятий, а также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта», — сообщил Кличко в своем видеообращении, опубликованном странице в Фейсбук.

Так, в частности, по словам мэра, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования.

«В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах», — отметил Кличко.

В связи с этим, в столице обеспечивается дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования, кинотеатры отменят сеансы, а в торговых центрах будет проводиться усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи.

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Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города за возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Мэр столицы также призвал жителей Киева не паниковать и сразу обращаться к врачам в случае плохого самочувствия.

«Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, — сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!», — добавил мэр.

Виталий Кличко, коронавирус
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