В Италии от коронавируса умерли уже более тысячи человек

Число людей, скончавшихся в результате коронавируса в Италии, за сутки возросло на 189 и составило 1 016 человек, сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

В общей сложности вирус выявлен уже у более чем 15 тыс. человек. Из них в настоящее время болеют 12,84 тыс., это на 2,25 тыс. больше, чем днем ранее. Выздоровели 1 258 человек, 213 из которых поправились за последние сутки.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.

Накануне в стране объявили о закрытии с четверга всех магазинов, кроме продовольственных и аптек.