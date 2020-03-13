Премьер-министр Канады заявил, что не заражен коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в пятницу в ходе обращения к нации из своей резиденции, что не инфицирован коронавирусом.

«Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса», — сказал Трюдо.

Как сообщил накануне пресс-секретарь главы канадского правительства, вернувшаяся из поездки в Великобританию супруга премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом) и результаты оказались положительными. В течение 14 дней она, как и ее супруг, будет находиться на домашнем карантине. В канцелярии премьера заверили, что Трюдо продолжит в полной мере исполнять свои обязанности, а все личные встречи будет проводить в телефонном режиме.