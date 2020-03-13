Трамп может сегодня объявить в США режим ЧС

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу, 13 марта, объявить в стране чрезвычайное положение, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. По их словам, решение президента связано с распространением в США коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем Трамп намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях (Stafford Act).

Сам Трамп в пятницу объявил, что намерен провести в 15:00 (21:00 по Киеву) пресс-конференцию, посвященную COVID-19.