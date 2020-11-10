Трюдо пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надеется на скорейшее выздоровление президента Украины Владимира Зеленского от COVID-19.
«Сожалею, президент Украины Владимир Зеленский — но я рад, что вы хорошо себя чувствуете. Канадцы думают о вас, надеемся на ваше скорейшее выздоровление», — написал Трюдо в Twitter, в ответ на публикацию Зеленского о заболевании коронавирусной инфекцией.
Как сообщалось, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.
«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — написал Зеленский на странице в Twitter.
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