Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» отложен из-за ситуации с коронавирусом

В связи с ситуацией с коронавирусом ответная игра 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург», которая должна была состояться в Харькове 19 марта, отложена.

«ФК „Шахтер“ получил соответствующее письмо от УЕФА... Решение о дате проведения матча будет вынесено позже», — сообщает пресс-служба «Шахтера».

В пресс-службе также отметили, что приобретенные ранее билеты на матч остаются действительными.