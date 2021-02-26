Стали известны соперники «Шахтера» и «Динамо» в 1/8 Лиги Европы

Жребий назвал соперников украинских клубов в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА: донецкий «Шахтер» сыграет с римской «Ромой», а киевское «Динамо» с испанским «Вильярреалом».

Жеребьевка прошла 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА запланированы на 11 марта, ответные встречи — 18 марта.

Киевляне сыграют первый матч в Киеве, а горняки на выезде.