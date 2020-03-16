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В Черновцах и Николаеве закрываются общепиты, магазины и рынки

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В Черновцах и Николаеве закрываются общепиты, магазины и рынки

Мэр Черновцов Алексей Каспрук объявил о закрытии учреждений общественного питания в городе, прекращении работы всех магазинов, не торгующих продуктами предметами питания и предметами первой необходимости, и ограничении работы общественного транспорта с вечера понедельника, 16 марта, в рамках борьбы с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Он отметил, что одна из заболевших жительниц области получила заражение, не пребывая в Италии или в другой стране, где этот вирус распространяется, «то есть заражение уже произошло уже внутри Черновицкой области, здесь на месте», в связи с чем и стало необходимым принятие таких мер.

«Мы с 18:00 прекращаем работу учреждений общественного питания на территории г.Черновцы.... Призываю предпринимателей, если есть желание, все-таки предоставлять услуги по доставке продуктов питания жителям по заявке. Я думаю, это будет необходимо, и эта услуга будет пользоваться спросом», — сказал Каспрук в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Facebook в среду.

При этом он призвал предпринимателей защитить сотрудников всеми возможными средствами, отказаться от использования наличных средств и минимизировать контакт с покупателями.

«Прекращается работа всех учреждений торговли, которые не торгуют предметами питания и предметами первой необходимости, такие как бытовая химия, определенный перечень хозяйственных товаров, средств личной гигиены и так далее», — сказал мэр, добавив, что при этом в магазинах, которые продолжат работу, будет уменьшено допустимое количество посетителей, которые смогут там находиться одновременно.

«Что касается общественного транспорта в городе, точно так же сегодня будет принято решение про определенные ограничения... Речь будет идти о том, чтобы обеспечить в первую очередь общественным транспортом тех людей, которые остаются работать», — сказал мэр, пообещав сообщить детали позже.

Каспрук также сообщил, что распорядился органам местного самоуправления перейти в «очень ограниченный ражим работы» с минимальным физическим контактом с жителями. «Будут созданы все условия, чтобы черновчане смогли получить услуги административные или консультацию по телефону или с помощью Интернет-средств. Часть сотрудников мы просим взять отпуска и изолироваться с членами семьи», — сказал городской голова.

Он также анонсировал разработку рекомендаций по работе почтовых, банковских отделений. «Будут рекомендации, если ситуация будет усложняться, будет принятие решения о существенном ограничении», — сказал Каспрук.

Мэр обратился к родителям, подчеркнув, что «дети на карантине должны находится исключительно дома» и не должны перемещаться по городу, кроме крайней в том необходимости. То же касается и лиц преклонного возраста и лиц с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. «В ваших интересах их жилья вообще не выходить...Будет создан отдельный оперативный штаб с привлечением наших сотрудников социальных служб, волонтеров, которые будут предоставлять услуги по доставке продуктов, лекарств, возможно», — сказал городской голова, обращаясь к ним.

Он призвал жителей города без особой необходимости из домов не выходить, общественным транспортом пользоваться минимально. «Готовимся к серьезным вызовам», — резюмировал Каспрук.
Также в Николаеве с 17 марта приостанавливают работу все магазины и рынки, кроме продуктовых, и другие объекты общего пользования.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение № 65р «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19».

«17 марта 2020 г. с 00.00 временно остановить работу... объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Николаеве, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер», — говорится в распоряжении мэра Николаева, размещенном на сайте Николаевского горсовета в понедельник.

Так, согласно документу, приостанавливается работа всех магазинов (кроме продуктовых и аптек), торгово-развлекательных центров, строительных рынков и других (кроме продуктовых).

Приостанавливается также работа кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и тому подобное; других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Кроме того, согласно документу, отменяется до особого распоряжения городского головы и прекращения ограничительных мер проведения служебного и личного приема граждан Николаевским городским головой, секретарем городского совета, первым заместителем городского головы, заместителями городского головы, управляющим делами исполнительного комитета Николаевского городского совета, а также в исполнительных органах Николаевского городского совета и подведомственных им коммунальных учреждениях, предприятиях и организациях.

Руководители заведений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности будут предупреждены о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

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Мэр Никлаева также поручил заместителям городского головы обеспечить оперативное информирование предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, которые относятся к сфере их компетенции в соответствии с распределением обязанностей.

Департаменту городского головы Николаевского городского совета поручено обеспечить широкое анонсирование и освещение информации о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Николаеве, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, с привлечением электронных и печатных средств массовой информации.

Черновцы, Николаев, коронавирус
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