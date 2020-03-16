Войти
«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус
официально
«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
позиция
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Еврокомиссия считает бессмысленным закрывать границы внутри ЕС

227
Еврокомиссия считает бессмысленным закрывать границы внутри ЕС

Закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества. Такое мнение высказал в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. Он, однако, добавил, что государства ЕС могут принять те меры, которые считают целесообразными для обеспечения общественного здоровья и безопасности.

«Закрытие границ — это не обязательно наилучший способ защиты от вируса, который присутствует во всех государствах ЕС уже сейчас, когда мы это обсуждаем, — отметил он. — Однако государства сообщества имеют право принимать решения, которые они считают целесообразными, для обеспечения общественного здоровья и безопасности населения».

Читайте также: Цена на нефть Brent рухнула почти на 10%

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

ЕС, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 марта 2020
Воскресенье, 15 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016