Еврокомиссия считает бессмысленным закрывать границы внутри ЕС

Закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества. Такое мнение высказал в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. Он, однако, добавил, что государства ЕС могут принять те меры, которые считают целесообразными для обеспечения общественного здоровья и безопасности.
«Закрытие границ — это не обязательно наилучший способ защиты от вируса, который присутствует во всех государствах ЕС уже сейчас, когда мы это обсуждаем, — отметил он. — Однако государства сообщества имеют право принимать решения, которые они считают целесообразными, для обеспечения общественного здоровья и безопасности населения».
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.
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