Падение экономики Евросоюза в 2020 году может составить рекордные 10%

Экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

По его данным, в ходе консультаций с послами стран ЕС в понедельник представитель Еврокомиссии заявил, что «из-за вспышки коронавируса ЕС может потерять десятую часть ВНП».

В своем последнем официальном экономическом прогнозе в середине февраля Еврокомиссия утверждала, что пандемия коронавируса «незначительно скажется на мировой экономике» и это влияние будет преодолено уже в I квартале 2020 года, в результате чего рост экономики ЕС сохранится, но замедлится с 1,6% до 1,4%.

Уже в марте, по данным источников, Еврокомиссия изучала сценарии, что рост в 2020 году сменится спадом, объем которого может составить от 1% до 2,5% ВВП, официально эти цифры не подтверждались.