Падение ВВП ЕС стало самым значительным с 2009 года

ВВП Евросоюза в первом квартале текущего года упал на 2,7%, что стало самым резким снижением с 2009 года. Об этом сообщило в четверг европейское статистическое агентство Евростат.
«По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, с учетом сезонных колебаний ВВП в первом квартале 2020 года снизился на 3,3% в еврозоне и на 2,7% в ЕС, после +1,0% и +1,3%, соответственно, в предыдущем квартале. Это было самое резкое снижение с третьего квартала 2009 года (-4,5% для еврозоны и −4,4% для ЕС)», — говорится в заявлении агентства.
По данным агентства, безработица в Евросоюзе выросла в марте до 6,6% (с 6,5% в феврале), в еврозоне — до 7,4% (с 7,3% в феврале), что связано с введенными в странах сообщества карантинными мерами в связи с пандемией коронавируса.
«В марте 2020 года, когда государства-члены начали широко внедрять меры сдерживания COVID-19 (вызванное новым коронавирусом заболевание), уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных колебаний составил 7,4% по сравнению с 7,3% в феврале 2020 года. Уровень безработицы в ЕС составил 6,6% в марте 2020 года по сравнению с 6,5% в феврале 2020 года», — говорится в заявлении агентства.
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