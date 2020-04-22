Войти
Европа выделит Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии
дружба народов
Европа выделит Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии
Кличко закрывает на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь
столица
Кличко закрывает на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Европа выделит Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии

304
Европа выделит Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС — это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», — цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

В сообщении отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины.

«Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей», — говорится в сообщении.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

«Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда», — указали в пресс-службе президента Украины.

Читайте также: Саакашвили заявил, что ему предложили стать вице-премьером по реформам

Ранее, в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере EUR190 млн на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил EUR13 млн на гуманитарные нужды на Донбассе.

Украина также обратилась к МВФ за экстренной помощью для борьбы с COVID-19, рассчитывая получить около $1,4 млрд. В то же время МВФ пока умалчивает о возможных сроках ее выделения.

ЕС, Владимир Зеленский, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 апреля 2020
Вторник, 21 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016