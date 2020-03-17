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Рада назначила нового министра экономики

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Рада назначила нового министра экономики

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующее решение (проект постановления № 3226 от 16 марта), которое внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль, на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовали 243 народных депутатов.

Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 годы — консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 годы — работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 годы — старший консультант компании GlobalSpec (США).

2004-2007 годы — московское, а позднее — киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

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2007-2013 годы — работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанк России».

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Минэкономики, Игорь Петрашко
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