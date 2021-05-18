Рада уволила еще одного министра

Верховная Рада Украины поддержала представление об увольнении Игоря Петрашко с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства.
Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
Как сообщалось, Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики 17 марта 2020 года. До этого с апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
В 2007-2003 году работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанк России».
Ранее сегодня Рада уволила Владислава Криклия с должности главы Мининфраструктуры.
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