Криклия может заменить Кубраков, Петрашко – Любченко

Стало известно, кто может заменить Владислава Криклия и Игоря Петрашко после отставки с поста министера инфраструктуры и министра развития экономики соответственно.

По данным Капитала, преемником Петрашко станет Алексей Любченко, который возглавляет Государственную налоговую службу.

Кандидатом на должность Криклия рассматривают главу «Укравтодора» Александра Кубракова.

Александр Кубраков стал главой «Укравтодора» в 2019 году, когда страну возглавил Владимир Зеленский. До «Укравтодора» Кубраков работал советником мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, сегодня стало известно, что Криклий и Петрашко подали в отставку с должностей министров. Соответствующие заявления сегодня поступили в Верховную Раду.