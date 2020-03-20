В Италии за сутки умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 627 человек. Это — новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4032 человека. Новые данные сообщил в пятницу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Число вылечившихся увеличилось на 689 и достигло 5129 человек. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 37860, на 4670 больше, чем накануне, уточнил он. С начала вспышки заразились более 47 тыс., включая излечившихся и скончавшихся.
Ранее сообщалось о 3405 летальных исходах и 41506 случаях заражения, выявленных с начала пандемии.
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