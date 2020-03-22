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В Китае не посчитали в статистике 43 тысячи заразившихся коронавирусом

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В Китае не посчитали в статистике 43 тысячи заразившихся коронавирусом

Органы здравоохранения КНР выявили в стране более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса нового типа, которые не были включены в официальную статистику общего числа заболевших COVID-19. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на данные правительства, которые не предаются огласке.

«На конец февраля тесты более чем 43 тыс. жителей Китая дали положительный результат на COVID-19, у этих людей не было непосредственных симптомов, что характерно для состояния, обычно называемого асимптоматическим. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, но при этом не были включены в официальный список подтвержденных случаев, который на то время достигал порядка 80 тыс.», — пишет издание в своей электронной версии.

Таким образом, количество инфицированных коронавирусом в Китае, по версии гонконгской газеты, в действительности может оказаться на треть больше, чем официально заявлено.

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Ученые пока не смогли прийти к единому мнению о том, какую роль могут играть такие бессимптомные носители в процессе передачи коронавирусной инфекции другим людям. У некоторых пациентов признаки заболевания проявляются через пять дней, но в отдельных случаях инкубационный период может достигать до трех недель, отмечает издание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) склонна классифицировать всех людей, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, как подтвержденные случаи заражения COVID-19, независимо от того, испытывают ли пациенты признаки недомогания, или нет.

Китай, коронавирус
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