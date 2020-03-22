В Испании из-за коронавируса за сутки умерли почти 400 человек

По меньшей мере 28 572 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.
По данным ведомства, умерли 1720 человек, 2575 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших выявлено в автономном сообществе Мадрид (9702).
В субботу днем ведомство информировало о 24 926 заболевших и 1326 жертвах инфекции.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.
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