Emirates прекращает все пассажирские перевозки

Дубайская авиакомпания Emirates с 25 марта прекращает все пассажирские перевозки, за исключением вывозных и грузовых рейсов, говорится в сообщении перевозчика.
«С 25 марта, несмотря на то, что мы по-прежнему будем осуществлять грузовые перевозки, которые остаются загруженными, Emirates временно приостановит пассажирские перевозки», — заявил глава авиакомпании Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум. Он уточнил, что компания пристально следит за ситуацией с распространением нового коронавируса в мире и возобновит осуществление рейсов, как только это станет возможным.
В связи с приостановкой пассажирских рейсов компания также приняла решение предложить сотрудникам взять оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Большинству сотрудников на три месяца будет сохранена зарплата в размере от 25% до 50%. Кроме того, президент авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что откажется от оклада на три месяца.
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