Авиакомпания Emirates начала делать пассажирам тесты на коронавирус

Авиакомпания Emirates Airlines, базирующаяся в эмирате Дубай, первой в мире начала проверять пассажиров на коронавирус прямо на территории аэропорта. Об этом в среду говорится в сообщении, размещенном на сайте авиаперевозчика.

«Emirates при координации с Департаментом здравоохранения эмирата Дубай вводит дополнительные меры предосторожности. Пассажиры сегодняшнего рейса в Тунис были проверены на COVID-19 перед вылетом из Дубая. Emirates стала первой авиалинией, которая провела быстрые тесты пассажиров на COVID-19 на месте», — говорится в сообщении. Отмечается, что процедуры по взятию проб крови проводили специалисты Департамента здравоохранения, а результаты были доступны в течение 10 минут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. За время пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, более 127 тыс. умерли.