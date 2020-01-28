Минздрав не советует отказываться от бананов и посылок с AliExpress

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения Украины не давали рекомендаций отказаться от употребления бананов и получения посылок с китайских торговых площадок, таких как AliExpress, для предотвращения распространения и заражения китайским коронавирусом, сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.
«Главная рекомендация — гигиена рук, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ и следовать правилу „заболел — сиди дома“. Нет рекомендаций не употреблять бананы, отказаться от получения посылок с AliExpress», — сказал он брифинге в Киеве во вторник, комментируя соответствующую информацию, распространяемую в соцсетях, передает Интерфакс-Украина.
Скипальский также подчеркнул, что ВОЗ не давала рекомендаций отказаться от путешествий.
Со своей стороны и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин отметил, что китайский коронавирус не стойкий и не сохраняется во внешней среде более 2-3 дней, поэтому вирус не передается при пересылке товаров из Китая.
Он отметил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, товарооборот с Китаем не прекращен. При этом представитель ЦОЗ подчеркнул, что в международном аэропорту «Борисполь» (Киевская обл.) были усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля.
Кузин сообщил, что по состоянию на 28 января в международном аэропорту «Борисполь» (Киев) в ходе температурного контроля был выявлен один случай подозрения на заболевание. Пассажир был дообследован в медицинском пункте аэропорта, у него были взяты дополнительные анализы.
Как сообщалось, все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.
И.о. гендиректора ведомства отметил также, что меры дополнительного эпидемиологического контроля и температурного скринига применяются только в отношении прямых рейсов из Китая.
Как сообщалось, «Укрпошта» в понедельник сообщила, что к настоящему времени не вводила ограничения по приему отправлений из Китая.
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